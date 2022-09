Mercialys, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du vendredi 16 septembre 2022

(AOF) - Mercialys (+ 4,52% à 8,33 euros)

Le spécialiste des centres commerciaux a fini la semaine à contre tendance du marché. Il s'agit d'un mouvement sectoriel. Les valeurs immobilières ont dominé l'indice SBF 120.

Points clés

- « Pure player » de galeries commerciales en France, créé en 2005 ;

- Patrimoine de 50 actifs, essentiellement hors Ile-de-France, d’une valeur de 3,14 Mds€ ;

- Revenus locatifs de 170 M€;

- Modèle d’affaires fondé sur 3 savoir-faire historiques : un portefeuille d’actifs leaders dans leur zone et présents en centre-ville, une stratégie commerciale de précision attirant, via le concept financier Casual Leasing, les marques nationales et internationales et une dynamique environnementale ancrée dans son territoire ;

- Capital ouvert après la sortie totale de l’actionnaire historique, Generali détenant 7,85 % des titres, Eric Le Gentil présidant le conseil d’administration de 8 membres, Vincent Ravat étant directeur général ;

- Ratio LTV ramené à 36,7 %, d’où une note BBB stable pour la dette de 1,35 Md€ donnant un effet de levier de 7,6.

Enjeux

- Relance de la stratégie de croissance par 4 leviers : développement des services (notamment digitaux), exploitations de la connaissance clients et de tous les espaces, mise en œuvre du pipeline de développements et acquisitions ciblées et relutives ;

- Stratégie d'innovation fondée sur : un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » aux données mises à disposition des enseignes clientes, un programme de fidélisation Prim’Prim’ / l’écosystème Ocitô décliné entre une plateforme logistique du 1er kilomètre, une autre de solutions du dernier kilomètre puis une place de marché pour les consommateurs ;

- Stratégie environnementale « Fair impact for 2030 » visant la neutralité carbone : 100 % de déchets valorisés, aucune utilisation de produit phytosanitaire, 100 % des achats supérieurs à 10 M€ assortis de clauses RSE, lancement de 4 lignes de crédit avec clauses environnementales ;

- Déploiement d’espaces de coworking dans les sites avec pour but 1,5 Md€ de revenus additionnels en 2025 : 407 M€ de ressources foncières et portefeuille de projets de 494 M€ jusqu’en 2027 ;

- Après la cession de 2 Géant Casino, renforcement attendu dans les zones de périphérie provinciale, en forte dynamique.

Défis

- Suivi des 2 critères spécifiques au secteur foncier: l’actif net réévalué ou ANR (17,6 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacances des immeubles (3,2 %) ;

- Poursuite de la rotation du portefeuille, avec 82 M€ de cessions attendues ;

- Après un 1er trimestre satisfaisant, objectif 2022, confirmé, d’une hausse de 2 % au moins du bénéfice d’exploitation et d’un taux de distribution entre 85 et 95 % ;

- Dividende 2021 de 0,92 €, soit un taux de distribution de 75 %.

Les foncières face à un marché du bureau moins porteur

En 2021, la demande placée (surfaces louées ou achetées par des utilisateurs) en Ile-de-France demeurait 22 % en deçà de son niveau de pré-crise sanitaire (2,38 millions en 2019), malgré le rebond (+ 32 %, à 1,85 million) engagé au second semestre. Elle est retombée à son niveau de 2013, loin du record de 2017 (2,63 millions). En revanche, au dernier trimestre 2021, l'offre immédiate (stock de bureaux vides) était au plus haut depuis sept ans, à 4 millions de mètres carrés. L'impact du télétravail est difficile à évaluer et il va s'étaler sur plusieurs années, à mesure de l'échéance des baux (durées fermes de trois, six ou neuf ans) et des décisions de déménagement des entreprises. Cette classe d'actifs présente néanmoins l'avantage d'offrir des loyers protégés de l'inflation par l'indexation. En France, l'indice ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires) prend, en effet, en compte l'inflation (50 %), les coûts de construction (25 %) et le PIB.