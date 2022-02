Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: placement obligataire pour 500 millions information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 13:06









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce avoir placé avec succès une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 500 millions d'euros d'une maturité de sept ans et portant un coupon de 2,5%, auprès d'une base d'investisseurs diversifiée.



Parallèlement, la foncière d'immobilier commercial indique avoir lancé, le 16 février, une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 300 millions d'euros arrivant à échéance en juillet 2027.



Cette émission devrait également permettre à Mercialys d'exercer en intégralité son option de remboursement anticipé de son obligation à maturité mars 2023 d'un montant nominal de 469,5 millions.





