Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : partenariat avec Initiative France Cercle Finance • 12/04/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce un partenariat avec Initiative France, premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des entrepreneurs, pour la redynamisation des territoires en y facilitant la création d'entreprises, notamment de commerces. La société foncière d'immobilier commercial va pour ce faire s'engager aux côtés des associations locales d'Initiative France situées près de ses 51 galeries commerciales de métropole et d'outre-mer. Cette collaboration doit permettre notamment aux créateurs et repreneurs de commerces de bénéficier d'un accompagnement complet, de prêts d'honneur à taux zéro et d'accéder à des locaux commerciaux dans des conditions privilégiées.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -1.44%