Mercialys: objectifs maintenus après un solide 1er semestre

(CercleFinance.com) - La société foncière Mercialys a maintenu jeudi ses objectifs annuels après un premier semestre marqué par la transition de l'exploitation des anciens hypermarchés Casino, désormais opérés par Auchan, Intermarché et Carrefour.



Le groupe d'immobilier commercial a fait état d'une hausse de 3% du résultat net récurrent (RNR) par action sur les six premiers mois de l'année, soit une tendance supérieure à son objectif annuel d'au moins 2%.



Mercialys dit avoir enregistré une progression de ses loyers facturés de 4,1% à périmètre constant, grâce à la bonne orientation de la fréquentation de ses centres et du chiffre d'affaires des commerçants.



La société a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'exercice 2024, anticipant une croissance de son RNR par action d'au moins 2% par rapport à 2023, avec un dividende dans une fourchette de 75% à 95% du RNR 2024.



Suite à cette publication, qu'ils jugent 'correcte' au vu de la transition du périmètre, les analystes de Degroof Petercam ont relevé leur conseil sur le titre de 'conserver' à 'achat' avec un nouvel objectif de cours de 13,5 euros.



Le titre s'inscrivait en hausse de 1,5% jeudi à la Bourse de Paris dans la foulée de cette publication.





Valeurs associées MERCIALYS 11,01 EUR Euronext Paris +1,57%