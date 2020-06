Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : nomination d'un directeur acquisitions-arbitrages Cercle Finance • 12/06/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Mercialys fait part de la nomination de Fabrice Haurani, en charge des équipes d'asset management depuis 2016, comme directeur des acquisitions et des arbitrages, dans le cadre de l'évolution des fonctions au sein de la foncière d'immobilier commercial. Travaillant chez Mercialys depuis 2009, Fabrice Haurani est désormais responsable des activités d'acquisition et de cession d'actifs sur l'ensemble du patrimoine, centres commerciaux comme actifs de centre-ville. Il poursuivra à ce titre le pilotage du programme de rotation régulière d'actifs de Mercialys et aura pour mission d'identifier et de saisir les opportunités d'investissements créatrices de valeur en dehors du périmètre actuel de la société.

