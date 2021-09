Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : mis à l'honneur pour la qualité de ses reporting information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce s'être vu attribuer deux 'Gold Awards' de l'EPRA, une association dont la mission est de promouvoir, développer et représenter les sociétés foncières européennes cotées. Ces récompenses attestent de la qualité de son reporting financier et extra-financier de la société et de son engagement en faveur de la transparence de l'information. Pour la 7ème année consécutive, Mercialys a reçu un BPR Award de niveau Gold, reconnaissant l'excellence de ses pratiques en matière de communication financière. La société a aussi reçu un sBPR Award de niveau Gold, pour la 5ème année consécutive, attestant de son alignement sur les meilleurs standards également dans le cadre de son reporting extra-financier.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +1.37%