Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : maintien en tête d'un classement ESG information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce conserver cette année la première place du classement ESG des entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 150 et 500 millions d'euros, au sein de l'indice ISR Gaïa Index dont il est membre depuis 2013. Lors de sa campagne d'évaluation 2021, l'agence Gaïa Rating a revu les performances ESG de 230 PME et ETI cotées à Paris et mis à jour la liste des 70 meilleures valeurs françaises en matière de développement durable, regroupées au sein de l'indice ISR Gaïa. Mercialys atteint une nouvelle fois cette année la première place de sa catégorie sur les 67 sociétés la composant, 'prouvant ainsi sa capacité à maintenir, année après année, les plus hauts niveaux d'exigence et définir les standards de place'.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +7.31%