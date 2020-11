Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : maintien du label 'Green Star' du GRESB Cercle Finance • 25/11/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Mercialys indique maintenir son label 'Green Star', décerné aux entreprises situées dans le top 20% du classement mondial du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), qui évalue chaque année la performance et la politique RSE des entreprises immobilières. La société s'illustre tout particulièrement sur le pilier 'management', avec un score de 30/30, et revendique des scores remarquables sur le volet social (18/19) et la gouvernance (19/20), 'reflétant ses démarches, depuis des années, très volontaristes en la matière'. Mercialys ajoute qu'il 'travaille d'ores et déjà à une ambition renouvelée et dévoilera, dès le premier semestre 2021, ses nouvelles priorités stratégiques et son plan d'actions associées en matière de développement durable'.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +9.89%