Mercialys: maintenu dans la liste A du CDP

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce que le Carbon Disclosure Project (CDP) l'a placé dans sa 'A List', le plus haut niveau de son classement pour la sixième année consécutive, qui intègre 1,5% des sociétés participantes à cette démarche.



La foncière d'immobilier commercial a ainsi été reconnue comme étant l'une des 346 entreprises les plus performantes au niveau mondial en termes de politique environnementale, sur près de 23.000 répondants au questionnaire en 2023.



Le CDP évalue annuellement les informations communiquées par les entreprises, notamment la gestion des risques climatiques, la fixation d'objectifs et la performance en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.





