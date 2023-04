Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: loyers facturés stables au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce au titre du premier trimestre 2023 des loyers facturés stables (+0,2%) à 43,5 millions d'euros, pénalisés par des cessions d'actifs réalisées en 2022, mais en croissance organique de 3% grâce à une indexation positive de +3,6%.



Au cours du trimestre, l'activité de renouvellement et de recommercialisation a porté sur 27 baux, signatures qui ont généré une réversion positive de +3,3% 'illustrant les taux d'efforts maitrisés dont bénéficient les enseignes clientes' de la foncière d'immobilier commercial.



'Mercialys confirme ses objectifs annuels 2023, à savoir une progression du résultat récurrent par action (FFO) d'au moins +2% et un dividende compris entre 85% et 95% du FFO 2023', ajoute son directeur général Vincent Ravat.





