Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : les objectifs annuels pour 2020 sont suspendus Cercle Finance • 03/11/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - Mercialys a annoncé hier soir la suspension de ses objectifs annuels pour 2020, invoquant l'entrée en vigueur, la semaine dernière, d'un nouveau confinement généralisé de la population française. La société foncière, détenue en partie par Casino, indique dans un communiqué que les mesures décidées par le gouvernement français viendront 'inéluctablement' peser sur une situation économique 'déjà fragilisée'. Le groupe, très présent dans les centres commerciaux, estime qu'il n'est pas encore possible à ce stade d'en quantifier précisément l'impact, ni au niveau des enseignes locataires, ni au niveau du comportements des consommateurs. Fin juillet, Mercialys s'était donné comme objectif annuel un résultat des opérations (FFO) par action en baisse entre 10% et 15% par rapport à 2019, ainsi qu'un dividende dans une fourchette de 70% à 95% du FFO. L'entreprise indique que ces objectifs seront actualisés une fois que les perspectives sur le contexte sanitaire et les mesures gouvernementales se seront éclaircies. A la Bourse de Paris, l'action Mercialys n'accusait qu'un repli limité de l'ordre de 1% mardi matin après ces annonces. Les analystes se montrent en effet plutôt rassurants sur l'activité du groupe. 'Mercialys est moins touchée que les autres foncières puisque des commerces (essentiellement le groupe Casino) représentant 40% de ses loyers étaient restés ouverts pendant le premier confinement', rappelle-t-on chez Invest Securities. 'Pour le moment, ce taux s'annonce supérieur pour le second confinement', assure le bureau d'études.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -2.04%