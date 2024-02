Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercialys: les craintes sur le dividende pèsent information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - L'action Mercialys accuse l'un des plus forts replis du SBF 120 jeudi en fin de matinée après des déclarations plus prudentes concernant le prochain versement de dividende.



La foncière a annoncé hier soir, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, que les distributeurs alimentaires Intermarché, Auchan et Carrefour allaient bientôt se substituer aux enseignes du groupe Casino et ainsi considérablement améliorer le profil de risque locatif cette année.



Pour 2023, son résultat net récurrent (RNR) a progressé de 3,3% à 109 millions d'euros, soit 1,17 euro par action, une performance supérieure à l'objectif d'une progression d'au moins 2%.



Le groupe d'immobilier commercial prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende de 0,99 euro l'action au titre de 2023, en hausse de 3,1% d'une année sur l'autre, ce qui représente 85% du RNR.



Concernant 2004, Mercialys se fixe pour objectif une croissance de son RNR par action d'au moins 2%, accompagnée d'un dividende situé dans une fourchette allant de 75% à 95% du RNR.



Ce dernier objectif est cependant inférieur à celui qui avait été fixé pour l'exercice 2023, à savoir un dividende par action compris entre 85% et 95% du résultat récurrent.



Suite à ces déclarations, le titre Mercialys perdait 3,2% jeudi en fin de matinée, après avoir chuté de près de 6,5% en tout début de séance.





