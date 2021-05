Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : le concert Naouri passe sous les 20% Cercle Finance • 31/05/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Le concert de Jean-Charles Naouri et des sociétés qu'il contrôle a déclaré à l'AMF avoir franchi directement et indirectement, le 21 mai, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Mercialys et détenir 19,77% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de l'exercice par des actionnaires de la foncière de l'option du paiement en actions du dividende au titre de 2020 et de l'émission, le 21 mai, de 1.837.332 actions Mercialys en ayant résulté.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -0.38%