Mercialys : l'administrateur de Generali Vie démissionne

(AOF) - La société Generali Vie, représentée par Sébastien Pezet, a fait part vendredi 1er juillet de sa démission en tant qu'administrateur de Mercialys, avec effet immédiat. A la suite de cette évolution, le conseil d'administration de la société est composé de 8 membres, dont 63 % d'administrateurs indépendants.

Points clés

- « Pure player » de galeries commerciales en France, créé en 2005 ;

- Patrimoine de 50 actifs, essentiellement hors Ile-de-France, d’une valeur de 3,14 Mds€ ;

- Revenus locatifs de 170 M€;

- Modèle d’affaires fondé sur 3 savoir-faire historiques : un portefeuille d’actifs leaders dans leur zone et présents en centre-ville, une stratégie commerciale de précision attirant, via le concept financier Casual Leasing, les marques nationales et internationales et une dynamique environnementale ancrée dans son territoire ;

- Capital ouvert après la sortie totale de l’actionnaire historique, Generali détenant 7,85 % des titres, Eric Le Gentil présidant le conseil d’administration de 8 membres, Vincent Ravat étant directeur général ;

- Ratio LTV ramené à 36,7 %, d’où une note BBB stable pour la dette de 1,35 Md€ donnant un effet de levier de 7,6.

Enjeux

- Relance de la stratégie de croissance par 4 leviers : développement des services (notamment digitaux), exploitations de la connaissance clients et de tous les espaces, mise en œuvre du pipeline de développements et acquisitions ciblées et relutives ;

- Stratégie d'innovation fondée sur : un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » aux données mises à disposition des enseignes clientes, un programme de fidélisation Prim’Prim’ / l’écosystème Ocitô décliné entre une plateforme logistique du 1er kilomètre, une autre de solutions du dernier kilomètre puis une place de marché pour les consommateurs ;

- Stratégie environnementale « Fair impact for 2030 » visant la neutralité carbone : 100 % de déchets valorisés, aucune utilisation de produit phytosanitaire, 100 % des achats supérieurs à 10 M€ assortis de clauses RSE, lancement de 4 lignes de crédit avec clauses environnementales ;

- Déploiement d’espaces de coworking dans les sites avec pour but 1,5 Md€ de revenus additionnels en 2025 : 407 M€ de ressources foncières et portefeuille de projets de 494 M€ jusqu’en 2027 ;

- Après la cession de 2 Géant Casino, renforcement attendu dans les zones de périphérie provinciale, en forte dynamique.

Défis

- Suivi des 2 critères spécifiques au secteur foncier: l’actif net réévalué ou ANR (17,6 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacances des immeubles (3,2 %) ;

- Poursuite de la rotation du portefeuille, avec 82 M€ de cessions attendues ;

- Après un 1er trimestre satisfaisant, objectif 2022, confirmé, d’une hausse de 2 % au moins du bénéfice d’exploitation et d’un taux de distribution entre 85 et 95 % ;

- Dividende 2021 de 0,92 €, soit un taux de distribution de 75 %.

