Mercialys : Jean-Charles Naouri sous le tiers du capital

(CercleFinance.com) - Le concert constitué de Jean-Charles Naouri et des sociétés qu'il contrôle a déclaré à l'AMF avoir franchi directement et indirectement, en baisse, le 13 janvier, le seuil du tiers du capital de Mercialys et détenir 30,60% du capital et 25,76% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte du dénouement partiel d'un contrat financier portant sur des actions Mercialys avec paiement d'un différentiel (total return swap) conclu par Casino auprès de Crédit Agricole CIB.

