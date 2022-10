Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: hausse de 1% des revenus locatifs à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce des revenus locatifs en hausse de 0,8% à 129,6 millions d'euros à fin septembre, avec une augmentation des loyers facturés de 4,3% à périmètre constant, aidés par l'indexation dans des proportions similaires au premier semestre (+1,9%).



'Grâce à son mix marchand répondant au mieux aux attentes des clients, y compris dans un contexte inflationniste, Mercialys enregistre une performance opérationnelle satisfaisante', commente la foncière d'immobilier commercial.



Aussi, la société maintient ses objectifs pour l'ensemble de 2022, avec un FFO (résultat des opérations) par action attendu en progression d'au moins 2% et un taux de distribution compris entre 85% et 95% du FFO 2022.





