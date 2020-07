Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : gagne 3%, un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 29/07/2020 à 17:26









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 3% après l'analyse d'Invest Securities qui relève son opinion sur Mercialys de 'neutre' à 'achat' avec objectif de cours rehaussé de 7,2 à 8,4 euros, après la publication par la foncière d'immobilier commercial de chiffres meilleurs qu'attendu au premier semestre. Le bureau d'études pointe une baisse de la croissance organique à -0,8% et un résultat Epra stable à 63 millions d'euros. 'Néanmoins, ces derniers ont en partie été dopés par la comptabilité qui lisse l'impact covid', nuance l'analyste. 'Nous avions mis l'accent sur l'incertitude liée au bilan telle qu'elle est matérialisée par le taux actuariel des obligations de Mercialys. La nouvelle émission obligataire est extrêmement coûteuse mais elle réduit l'impasse de liquidité', poursuit-il.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +3.72%