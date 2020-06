Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : en repli de -4%, un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 19/06/2020 à 11:44









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli ce matin de plus de 4% à la Bourse de Paris. Invest Securities estime que Mercialys devrait souffrir de renégociations de loyers (-9,0%) et de hausses de taux de capitalisation (+75pb) conduisant à une dévalorisation de ses actifs de -21%. ' Ses niveaux bas de covenants (LTV maximum de 50%) appellent un assainissement rapide du bilan, en particulier via des cessions d'actifs liquides (e.g. actifs Monoprix) pour échapper à une augmentation de capital ' indique le bureau d'analyses. ' Notre objectif de cours, révisable rapidement au gré des nouvelles, tient compte de cette incertitude et s'établit à 7,2E (contre 16E) d'où notre recommandation Neutre (contre Achat) ' rajoute Invest Securities.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -3.55%