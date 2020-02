Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : en baisse, un broker reste à 'Alléger' Cercle Finance • 19/02/2020 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le titre Mercialys recule ce mercredi de -0,4%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'alléger' sur celui-ci, après une rencontre avec le management du groupe. 'Nous maintenons notre opinion Alléger sur le titre en comparaison aux autres foncières de commerce du fait notamment des guidances prudentes du management et d'une situation actionnariale compliquée', explique le broker. Oddo BHF corrige également légèrement son objectif de cours, passant de 12,60 à 12,30 euros.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -0.25%