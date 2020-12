Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : distingué par Gaïa Rating en performances ESG Cercle Finance • 21/12/2020 à 07:24









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce que ses performances ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) ont été récompensées par Gaïa Rating, avec en 2020 la première place du classement des entreprises réalisant un chiffre d'affaires entre 150 et 500 millions d'euros. Gaïa Rating a passé en revue les performances ESG de 230 PME et ETI cotées à Paris. À cette occasion, elle a mis à jour la liste des 70 meilleures valeurs françaises en matière de développement durable, qu'elle regroupe au sein de l'indice ISR Gaïa. Membre de l'indice depuis 2013, Mercialys a remporté la première place de sa catégorie sur les 69 sociétés la composant (CA entre 150 et 500 millions d'euros). Pour rappel, elle était quatrième en 2018 et deuxième en 2019.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris 0.00%