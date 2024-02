Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercialys : dévisse de -6,5%, sous les 9,8E information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Mercialys dévisse de -6,5%, sous les 9,8E, la double cassure des supports bien visibles à 10,33E puis 9,90E semble préfigurer le comblement du 'gap' des 9,00E du 13 décembre 202 puis le test du très important palier de soutien (et seuil pivot) des 8,85E





Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -3.44%