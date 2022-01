Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: des cessions pour réduire l'exposition à Casino information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 10:21









(CercleFinance.com) - La société foncière française Mercialys a annoncé mardi avoir signé pour 96,6 millions d'euros d'engagements de vente au cours du 4ème trimestre.



Sur les trois derniers mois de l'année écoulée, le groupe a notamment conclu la cession de deux actifs, à savoir le magasin Monoprix de Marseille Canebière et le centre commercial Carré Duparc, situé à la Réunion.



La société a par ailleurs signé des promesses de vente sans condition de financement sur les hypermarchés d'Annecy et de Saint-Etienne, tous deux acquis en 2014 et qui avaient depuis fait l'objet de transformations.



Mercialys explique que ces cessions lui permettent de poursuivre la diminution de son exposition à son premier locataire, le groupe Casino, qui représentaient encore 22,6% des loyers totaux à fin juin 2021.



Mercialys a par ailleurs cédé ou signé des engagements de vente portant sur la cession de divers lots sur des sites jugés 'non stratégiques' ou démembrés.



Au total, tous ces arbitrages représentent un volume de 96,6 millions d'euros acte en main, dont 28,9 millions de cessions finalisées et 67,6 millions encore sous promesses de vente.





Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +0.21%