Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : de nouveau distingué par le CDP Cercle Finance • 22/01/2020 à 18:35









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce ce soir avoir de nouveau été classé au sein de la 'A List' du CDP, 'confirmant de fait son appartenance aux 2% des entreprises les plus investies et performantes au monde en matière de lutte contre le changement climatique'. 'Ce résultat renforce encore le sérieux de la 'trajectoire 2°C' définie par la Société et dont les objectifs ont été certifiés en septembre 2019 par l'initiative internationale Science Based Targets (SBT)', commente le groupe.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -0.09%