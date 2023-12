Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercialys: dans le haut d'un palmarès de féminisation information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 10:16









(CercleFinance.com) - Mercialys indique obtenir la deuxième position au palmarès de la féminisation des instances dirigeantes du SBF 120 pour la deuxième année consécutive, améliorant encore son score à 93,4/100 en 2022 contre 91,7/100 l'année précédente.



Ce palmarès mesure notamment la part des femmes dans les instances stratégiques et dans les postes de direction, ainsi que l'égalité de rémunérations et les efforts de sensibilisation et de formation des instances dirigeantes au sujet de la parité.



La foncière d'immobilier commercial rappelle disposer d'un conseil d'administration paritaire depuis 2017, comptant actuellement 56% d'administratrices, ainsi que d'un comité managérial composé à plus de 60% de femmes.





