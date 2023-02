Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: croissance de près de 4% du FFO annuel information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Mercialys publie au titre de 2022 un résultat des opérations (FFO) en croissance de 3,7% à 105,5 millions d'euros, soit 1,13 euro par action à +3,1%, supérieur à l'objectif d'un FFO par action en progression d'au moins 2%.



'La croissance organique des loyers facturés de +4,1% traduit l'impact positif des différentes actions menées sur le patrimoine cristallisant une réversion positive moyenne de +2,8% en sus d'une indexation mesurée de +1,9%', précise-t-elle.



Un dividende de 0,96 euro par action sera proposé au titre de 2022. Pour 2023, Mercialys se fixe pour objectifs une croissance de son FFO par action d'au moins +2%, ainsi qu'un dividende dans une fourchette de 85 à 95% du FFO 2023.





