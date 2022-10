Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: cooptation d'un administrateur indépendant information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 15:56









(CercleFinance.com) - La foncière d'immobilier commercial Mercialys annonce que sur proposition du comité des nominations, son conseil d'administration a décidé, le 20 octobre, la cooptation de Jean-Louis Constanza, en tant qu'administrateur indépendant.



Il est nommé en remplacement de Generali Vie, représentée par Sébastien Pezet, qui avait fait part le 1er juillet de sa démission en tant qu'administrateur. La ratification de cette cooptation sera soumise à l'AG du 27 avril 2023.



En 2012, Jean-Louis Constanza a cofondé Wandercraft, leader des exosquelettes robotisés pour personnes handicapées. Il est aussi membre du conseil d'administration de la société et a été administrateur de Direct Energie, d'Ingenico et de Visa Europe à Londres.





