Mercialys confirme ses objectifs annuels à l’issue du premier trimestre

(AOF) - Les revenus locatifs de Mercialys sont ressortis à 43,6 millions d’euros lors du premier trimestre 2022. Ils sont ainsi en hausse de 2,4% sur un an. « Au 1er trimestre 2022, Mercialys a continué à réduire son taux de vacance vers des niveaux normatifs. La stabilisation de la réversion des loyers, dans un contexte général d’accroissement de l’inflation, illustre également la solidité du modèle », a commenté Vincent Ravat, le directeur général de la foncière spécialisée dans les centres commerciaux.

Comme annoncé précédemment, Mercialys proposera le versement d'un dividende de 0,92 euro par action au titre de 2021, contre un dividende limité à 0,43 euro par action lors de l'année précédente. La distribution correspond à 85% du FFO (résultat des opérations) 2021. Le détachement du coupon interviendra le 3 mai, le dividende étant payé le 5 mai.

Suite au désengagement de Casino, Generali est le premier actionnaire de la foncière, au travers d'une détention de 7,85% du capital. Le Conseil d'administration qui se réunira le 28 avril prochain fera un point sur l'évolution de l'actionnariat et la gouvernance associée.

Au final, Mercialys a confirmé ses objectifs 2022, à savoir une progression du FFO par action d'au moins +2%, et un dividende dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Les points forts de la valeur /=

- « Pure player » de galeries commerciales en France, créé en 2005 ;

- Patrimoine de 50 actifs, essentiellement hors Ile-de-France, d’une valeur de 3,14 Mds€ ;

- Revenus locatifs de 170 M€ tirés à 31 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur les 3 savoir-faire historiques : un portefeuille d’actifs leaders dans leur zone et présents en centre-ville, un concept commercial omni-canal de marques nationales et internationales attirées par le concept financier Casual Leasing et une dynamique environnementale ancrée dans son territoire ;

- Capital ouvert avec une participation forte de l’actionnaire de référence Casino (20,16 %), devant Generali (8,01 %), Eric Le Gentil présidant le conseil d’administration de 10 membres, Vincent Ravat étant directeur général ;

- Ratio LTV ramené à 36,7 %, d’où une note BBB stable pour la dette de 1,35 Md€.

=/ Enjeux /=

- Relance de la stratégie de croissance par 4 leviers : développement des services (notamment digitaux), exploitations de la connaissance clients et de tous les espaces, mise en œuvre du pipeline de développements et acquisitions ciblées et relutives ;

- Stratégie d'innovation fondée sur :

- un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » aux données mises à disposition des enseignes clientes, un programme de fidélisation Prim’Prim’,

- Ocitô, une plateforme logistique et transport du dernier kilomètre ;

- Stratégie environnementale avec objectifs chiffrés 2017-2030 :

- baisse de 47 % des émissions carbone et de 46 % de celles des locataires,

- accessibilité : 15 % de visiteurs venant par transport non individuel,

- 80 % des achats supérieurs à 10 M€ assortis de clauses RSE,

- lancement de 4 lignes de crédit avec clauses environnementales ;

- Positions concurrentielles fortes dans les zones de périphérie provinciale, en forte dynamique ;

- Déploiement d’espaces de coworking dans les sites avec pour but 1,5 Md€ de revenus additionnels en 2025 :

- 407 M€ de ressources foncières et portefeuille de projets de 494 M€ jusqu’en 2027.

=/ Défis /=

- Suivi des 2 critères spécifiques au secteur foncier: l’actif net réévalué ou ANR (17,6 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacances des immeubles (3,2 %) ;

- Impact négatif sur la perception du titre des difficultés de Casino, qui contribue à 20 % des loyers ;

- limitation de l’impact des mesures sanitaires sur le recouvrement des loyers et sur l’activité (1 M€ en 2021) ;

- Poursuite de la rotation du portefeuille, avec 82 M€ de cessions attendues ;

- Objectif 2022 d’une hausse de 2 % au moins du bénéfice d’exploitation et d’un taux de distribution entre 85 et 95 % ;

- Dividende 2021 de 0,92 €, soit un taux de distribution de 75 % .

L'immobilier chinois toujours dans la tourmente

L’immobilier est essentiel pour la croissance de la deuxième économie mondiale. Or, après les déboires des géants Evergrande et Fantasia, d’autres plus petits promoteurs ont des difficultés à rembourser leurs dettes. Le géant Evergrande est, lui, étranglé par une dette abyssale d'environ 260 milliards d'euros. Il se bat pour payer à temps ses intérêts obligataires et livrer ses appartements, de façon à éviter une faillite qui ébranlerait tout le secteur immobilier chinois. L'OCDE estime que les risques d'un fort ralentissement en Chine se sont accrus avec les déboires d’Evergrande. Une baisse de 2 points par an de la demande intérieure chinoise sur deux ans réduirait la croissance mondiale de 0,4 point de PIB.