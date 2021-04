MERCIALYS chute de 9,8% des loyers facturés au premier trimestre

(AOF) - Les loyers facturés par Marcialys s'établissent à 41,96 millions d'euros au premier trimestre 2021, en baisse de 9,8% après prise en compte des effets de périmètre portant notamment sur les cessions d'actifs réalisées en décembre 2020. L'activité totale s'est contractée de 6% en données organique, dont un effet positif de +0,5% au titre de l'indexation. L' impact cumulé des effets de la crise sanitaire est de -6,5%.

Vincent Ravat, Directeur général du spécialiste des centres commerciaux, a déclaré : " La crise sanitaire initiée en 2020 se poursuit en 2021, avec des impacts profonds liés aux décisions gouvernementales relatives à la fermeture des commerces. (...) Ces restrictions d'activité sans précédent dans leur durée doivent s'accompagner de mesures de soutien de l'État vis-à-vis des commerçants, visant notamment à leur permettre d'honorer leurs loyers, mais dont le déploiement reste à mettre en œuvre.

Mercialys poursuit en parallèle ses efforts de recouvrement des impayés au titre de l'exercice 2020. Ainsi, la société a perçu des paiements de loyers et charges pour un montant cumulé de 3,3 millions au titre des deuxième et troisième trimestres 2020, portant le taux de recouvrement brut 2020 à date à 87,6%, contre 85,3% lors de la publication des résultats annuels 2020 le 15 février 2021. Ces encaissements donnent lieu à une reprise de provision de 2,5 millions dans les comptes 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- « Pure player » de galeries commerciales en France créé en 2005 ;

- Patrimoine de 47 actifs, essentiellement hors Ile-de-France, d'une valeur de 3,6 Mds€ ;

- Revenus locatifs tirés à 31 % des équipements de la personne, à 26 % des surfaces alimentaires, à 14 % de la culture, cadeaux&sports, à 11 % de la santé et beauté, de 8 % de la restauration et de 9 % de l'équipement du ménage et des services ;

- Stratégie en trois volets : actifs leaders dans leur zone et présents en centre-ville, une offre de marques nationales et internationales attirées par le concept financier Casual Leasing, une croissance des ventes supérieure à celle du marché ;

- Capital ouvert avec une participation forte de l'actionnaire de référence Casino (20,3 %), Eric Le Gentil présidant le conseil d'administration de 11 membres, Vincent Ravat étant directeur général ;

- Ressources financières de bon niveau à fin septembre avec 410 M€ de ressources financières non tirées et un ratio LTV de 39% mais note de la dette BBB avec perspective négative à fin décembre.

Enjeux

- Stratégie en 5 axes : connaissance des clients via l'écosystème digital, enrichissement des parcours de la clientèle, multifonctionnalité des centres, intégration des centres dans le dernier kilomètre de la chaîne logistique et ancrage multi-local, en s'appuyant sur un pipeline de développement de 568 M€ d'ici 2025 ;

- Stratégie d'innovation fondée sur :

- un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » dont les données sont mises à disposition des enseignes clientes,

- une logistique du dernier kilomètre, Ocitô ;

- Stratégie environnementale « Mery » en 5 chantiers très bien notée par les agences de notation extra-financière : réduction de 20 % des consommations d'énergie, valorisation de 55 % des déchets, recul de 15 % des consommations d'eau, clauses RSE pour 8° % des achats et action en faveur de la biodiversité ;

- Attente pour le 1er trimestre 2021 de la nouvelle stratégie environnementale.

Défis

- Deux critères spécifiques au secteur foncier: l'actif net réévalué ou ANR (19,9 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacances des immeubles (2,5 % à fin décembre) ;

- Fort recul du titre depuis le début de l'année en liaison avec les difficultés de Casino, qui contribue au tiers des loyers, et enquête en cours de l'Autorité des marchés financiers sur la déconsolidation de Mercialys en 2013 ;

- Impact de la pandémie : baisse contenue à 2,1 % des loyers facturés et recul de la fréquentation des centres ;

- Réaction à la pandémie : contrôle des coûts, arbitrages de portefeuille (cession d'actifs de l'ordre de 130 ME à l'automne) et réduction très substantielle des investissements ;

- Abandon, en novembre des objectifs 2020 (résultat des opérations par action en baisse de 10 à 15% et dividende entre 70 et 95%, malgré la suppression de l'acompte).

Les multiples défis de l'immobilier tertiaire

Les préoccupations sanitaires, environnementales et l'essor du télétravail sont autant de challenges à relever par le secteur. L'immobilier tertiaire (75% de bureaux, 15 à 20% de commerces) compte plus de 1 milliard de mètres carrés et produit un tiers des gaz à effets de serre. Le dispositif Eco-énergie tertiaire impose aux acteurs, dans les bâtiments de plus de 1.000 m2, une réduction progressive de leurs consommations énergétiques : de 40% d'ici à 2030, 50% en 2040 pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or le secteur n'a affiché qu'une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 4% entre 1990 et 2015. Les investisseurs et les utilisateurs recherchent désormais de plus en plus des bâtiments performants sur le plan énergétique.

Favorisée par le télétravail, la flexibilité des immeubles est également un enjeu important car les espaces tertiaires doivent intégrer la notion de mobilité.