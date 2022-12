Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: cession de deux centres commerciaux à Marseille information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 18:28









(CercleFinance.com) - Mercialys annonce avoir finalisé la cession des centres commerciaux de Marseille Sainte-Anne et Marseille Croix-Rouge auprès d'un investisseur privé, pour un montant cumulé acte en main de 10,1 ME.



Ces deux sites de proximité, représentant une surface cumulée de 2 700 m², comprennent au total 25 boutiques.



Mercialys indique ainsi poursuivre sa politique de rotation d'actifs, en cédant des galeries marchandes de taille limitée à l'échelle du portefeuille de Mercialys et sur lesquels un important travail d'extraction du potentiel de réversion locative a été menée.



Mercialys précise rester très présente dans la métropole marseillaise avec des implantations majeures telles que les centres commerciaux de La Valentine à Marseille, Barnéoud à Plan de Campagne et Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence.







Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +0.67%