MERCIALYS cède un site Monoprix à à Asnières

(AOF) - Mercialys a cédé à une société conseillée par Picture Asset Management le site Monoprix sis 74 rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine (92600). La vente a été réalisée sur la base d'un prix net vendeur de 30,8 millions d'euros, au-dessus de sa valeur d'expertise à fin juin 2020 et à un taux sensiblement inférieur au taux de rendement moyen d'expertise du patrimoine de 5,49%.

Cette opération vient confirmer l'intérêt des investisseurs sur le marché de l'immobilier physique pour des actifs commerciaux résilients et générateurs de flux pérennes, a souligné la foncière.

Elle s'inscrit, pour Mercialys, dans la dynamique de renforcement de sa liquidité, de maitrise de son ratio d'endettement et de diminution de son exposition globale à son premier locataire.

Points clés

- « Pure player » de galeries commerciales en France créé en 2005 ;

- Patrimoine de 47 actifs, essentiellement hors Ile-de-France, d'une valeur de 3,6 Mds€ ;

- Revenus locatifs tirés à 31 % des équipements de la personne, à 26 % des surfaces alimentaires, à 14 % de la culture, cadeaux & sports, à 11 % de la santé et beauté, de 8 % de la restauration et de 9 % de l'équipement du ménage et des services ;

- Stratégie en trois volets : actifs leaders dans leur zone et présents en centre-ville, une offre de marques nationales et internationales attirées par le concept financier Casual Leasing, une croissance des ventes supérieure à celle du marché ;

- Capital ouvert avec une participation forte de l'actionnaire de référence Casino (25,16 %) devant Generali (8,01%), Eric Le Gentil présidant le conseil d'administration de 11 membres, Vincent Ravat étant directeur général ;

- Bilan tendu avec 1,6 Md€ de dettes (notées BBB avec perspective négative) et un ratio d'endettement LTV en hausse à 41,1 % mais 490 M€ de disponibilités.

=/ Enjeux /=

- Stratégie en 5 axes : connaissance des clients via l'écosystème digital, enrichissement des parcours de la clientèle, multifonctionnalité des centres, intégration des centres dans le dernier kilomètre de la chaîne logistique et ancrage multi-local, en s'appuyant sur un pipeline de développement de 568 M€ d'ici 2025 ;

- Stratégie d'innovation fondée sur un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » dont les données sont mises à disposition des enseignes clientes ;

- Stratégie environnementale en 5 chantiers ; réduction de 20 % des consommations d'énergie, valorisation de 55 % des déchets, recul de 15 % des consommations d'eau, clauses RSE pour 8° % des achats et action en faveur de la biodiversité ;

- Déploiement de l'offre Ocitô de vente et distribution aux clients finaux de l'ensemble des produits vendus par les enseignes des centres et déclinée en « Ocitô.net », marketplace permettant aux consommateurs d'accéder facilement à l'offre des commerçants présents dans leur centre, « Ocitô.logistique », permettant aux enseignes de développer le ship-from-store et « Ocitô.transport », éventail de solutions d'adressage du dernier kilomètre - ; - Retombées du nouveau programme fidélité 100% digital.

=/ Défis /=

- Deux critères spécifiques au secteur foncier: l'actif net réévalué ou ANR (19,90 €), à comparer au cours de Bourse ;

- Enquête en cours de l'Autorité des marchés financiers sur la déconsolidation de Mercialys en 2013 ;

- Sensibilité à l'activité des enseignes Casino qui génèrent 27,5% des loyers totaux ;

- Impact de la pandémie : recul de 3,6 % des revenus locatifs et de 12,5 % du bénéfice net ;

- Réaction à la pandémie : suspension des investissements hors maintenance des sites, renégociations des loyers et de leurs délais de paiement, refinancement de la dette et accélération du déploiement multicanal ;

- Objectifs 2020 d'un résultat des opérations en recul de 10% à 15% et d'un taux de distribution du dividende entre 70% et 95% ;

- Après un recul du dividende 2019, attente pour le dernier trimestre d'un éventuel acompte.