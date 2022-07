Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: Casino a franchi en baisse les 10% du capital information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - La société anonyme Casino, Guichard-Perrachon a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi individuellement en baisse, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Mercialys et détenir, individuellement, à cette date, 9 368 210 actions Mercialys représentant autant de droits de vote, soit 9,98% du capital et des droits de vote de cette société.





