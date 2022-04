Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys: Casino a cédé 10,3% du capital information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 10:29









(CercleFinance.com) - Dans la continuité de la cession de 6,5% du capital de Mercialys dans le cadre d'un total return swap (TRS) conclu le 21 février, Casino indique avoir cédé lundi le solde de sa participation, soit 10,3% du capital, dans le cadre d'un nouveau TRS.



Le produit réalisé au titre de cette nouvelle cession s'élève à 86 millions d'euros. A l'issue de cette opération, le groupe de distribution alimentaire ne détient plus aucun droit de vote dans la foncière d'immobilier commercial.





Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +1.28%