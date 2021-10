Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : bondit de +8%, efface la résistance des 9,625E information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - Mercialys bondit de +8% vers 72E, efface la résistance des 9,625E avant son 'point d'activité': le titre pourrait maintenant progresser en direction des 10,15E, son zénith du 30 août puis tenter de refermer le 'gap' des 10,33E du 16 août.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +7.70%