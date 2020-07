Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : bien orienté avec un relèvement d'analyste Cercle Finance • 29/07/2020 à 15:42









(CercleFinance.com) - Mercialys prend plus de 3% sur fond d'un relèvement d'opinion chez Invest Securities de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 7,2 à 8,4 euros, après la publication par la foncière de chiffres meilleurs qu'attendu au premier semestre. Le bureau d'études pointe une baisse de la croissance organique à -0,8% et un résultat Epra stable à 63 millions d'euros. 'Néanmoins, ces derniers ont en partie été dopés par la comptabilité qui lisse l'impact covid', nuance l'analyste.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +3.10%