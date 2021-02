Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : baisse de 23% du FFO en 2020 Cercle Finance • 16/02/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Mercialys publie un résultat des opérations (FFO) en baisse de 23,1% à 95,5 millions d'euros, soit 1,04 euro par action, au titre de l'année écoulée, pour des loyers facturés en recul de 7% à périmètre constant. La foncière d'immobilier commercial revendique aussi un ANR EPRA NDV de 18,42 euros par action à fin décembre, en diminution de 7,9% sur 12 mois, ainsi qu'une baisse limitée de la valeur du portefeuille droits inclus à périmètre constant de 5,5% sur un an. Un dividende de 0,43 euro par action, soit 41% du FFO, sera proposé au titre de 2020. Les nouvelles mesures de restriction limitant fortement la visibilité de l'activité, Mercialys n'est pas en mesure à ce stade de communiquer d'objectifs pour 2021.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris +0.63%