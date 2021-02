Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercialys : à 7,33E,efface tous ses gains depuis le 4 février Cercle Finance • 16/02/2021 à 11:11









(CercleFinance.com) - Les résultats de Mercialys ont été fraichement accueillis : le titre a plongé jusque vers 7,33E, ce qui efface tous ses gains depuis le 1er février. Le titre s'est ensuite un peu repris (vers 7,55E) mais la cassure du support oblique qui gravite vers 7,66E augure d'une rechute vers les 7E.

Valeurs associées MERCIALYS Euronext Paris -6.88%