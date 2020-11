Mercer conseille les investisseurs institutionnels pour respecter l'accord de Paris

(AOF) - Mercer a annoncé le lancement d'un service de conseil et d'analyse sur la gestion de la transition climatique pour les investisseurs institutionnels qui souhaitent s'aligner sur le scénario de réchauffement à 1,5°C, tel que visé par l'accord de Paris. Avec la solution Analytics for Climate Transition, Mercer aide les investisseurs à revoir leur gestion de portefeuille, à mieux évaluer les opportunités d'investissement, à définir des indicateurs cibles et à avoir un vrai plan de mise en œuvre qui s'intègre aux niveaux de la stratégie d'investissement et de la construction de portefeuille.