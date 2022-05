Mercedes: Stifel réitère son opinion avant le CMD information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 12:16

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que les plus importants CMD de Mercedes (par exemple 2011 à Kecskemet, 2013 à Berlin, 2019 à Londres) ont été des événements négatifs pour le cours de l'action.



Stifel estime que la barre semble également très haute pour le CMD des 19 et 20 mai : l'événement, baptisé 'Economics of Desire', se déroulera sur les Côtes d'Azur. De nombreuses questions sont restées sans réponse et ont été renvoyées au CMD. ' Dans l'ensemble, notre point de vue sur l'événement est légèrement positif '.



Stifel confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de 99 E avant cet évènement.



' La marge EBIT en 2021 était de 12,9 %, et de 16,4 % au premier trimestre 2022. On s'attend à ce que Mercedes augmente légèrement ces objectifs, avec des marges EBIT à deux chiffres ' indique le bureau d'analyses.



' Mercedes dispose de quelque 23 milliards d'euros de liquidités nettes. La direction s'attend à un niveau de rentabilité durablement élevé et à une baisse des dépenses d'investissement ' rajoute Stifel.



' Nous pensons que l'annonce d'un rachat d'actions serait positive et cohérente avec les objectifs stratégiques '.