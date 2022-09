Mercedes: renouvelle son partenariat avec PETRONAS en F1 information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 13:53

(CercleFinance.com) - L'équipe de F1 Mercedes-AMG PETRONAS annonce aujourd'hui le renouvellement du titre et du partenariat technique entre l'équipe Mercedes et le groupe énergétique progressiste PETRONAS à partir de la saison 2026.



Ce renouvellement signale un engagement en faveur d'un avenir plus durable.



'Notre équipe et PETRONAS ne sont plus seulement des partenaires, nous sommes une famille, et nous serons une seule et même équipe pour de nombreuses années à venir', déclare Toto Wolff, directeur général et directeur de l'équipe.



'À partir de 2026, le carburant durable avancé sera au coeur des performances de la F1 et cela nous donne une occasion fantastique de démontrer notre expertise dans ce domaine', ajoute-t-il.



Datuk Tengku Muhammad Taufik, président et chef de la direction du groupe PETRONAS, précise: ' Nous continuerons à repousser les limites avec nos Fluid Technology Solutions grâce à des offres innovantes. La durabilité sera au coeur de nos efforts.'