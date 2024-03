Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes: plus de 200 000 personnes utilisent Eco Coach information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 15:04









(CercleFinance.com) - Plus de 200 000 personnes utilisent déjà l'application Mercedes me Eco Coach pour optimiser leur comportement au volant.



L'application offre des conseils utiles et motive les utilisateurs de voitures électriques et hybrides rechargeables à conduire leur véhicule de manière plus efficace.



L'application propose également des concours pour encourager de manière ludique un comportement plus respectueux de l'environnement.



L'application Mercedes me Eco Coach propose des récompenses pour chaque défi. Par exemple, vous recevez la récompense 'Charger' dès que vous avez rechargé dix fois votre véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable.



' L'application Eco Coach associe le divertissement à une conduite efficace et favorise ainsi la sensibilisation à l'environnement ' indique le groupe.





