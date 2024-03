Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mercedes: lancement du SUV Mercedes-Maybach EQS en Europe information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 13:26









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce le lancement du SUV Mercedes-Maybach EQS en Europe, après son lancement au USA.



Selon le constructeur, ce modèle établit une nouvelle référence en matière de mobilité électrique.



Ce premier Maybach 100 % électrique offre 'un confort acoustique maximal, notamment à l'arrière, grâce à des mesures NVH (bruit/vibration/dureté) encore plus poussées'.



Mercedes ajoute que la suspension est particulièrement confortable, adaptable et conçue avec un programme de conduite spécial Maybach.



Le SUV Mercedes-Maybach EQS 680 présente une puissance de 484 kW et une autonomie allant jusqu'à 612 kilomètres. Il est équipé de série de la transmission intégrale 4MATIC.







