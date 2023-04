Mercedes: la Mercedes-AMG GT2 fait ses débuts en course information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 17:15

(CercleFinance.com) - La voiture de course homologuée la plus puissante de l'histoire du programme sportif de Mercedes-AMG est sur le point de faire ses débuts en course.



Après une phase intense d'essais et de développement, la Mercedes-AMG GT2 sera présentée pour la première fois en conditions de course lors des qualifications de l'ADAC 24h Nürburgring.



Deux versions d'essai de la voiture, d'une puissance maximale de 707 ch (520 kW), effectueront un parcours dans des conditions de compétition sur la légendaire Nürburgring-Nordschleife.



Mercedes-AMG Team HRT et Mercedes-AMG Team Schnitzelalm pilotent chacune une Mercedes-AMG GT2 dans la classe spéciale SPX. Les deux équipes utilisent ces participations pour se préparer à la course ADAC TotalEnergies 24h sur le Nürburgring.



Pour cette occasion historique, Mercedes-AMG Team HRT a sélectionné les pilotes Frank Bird (GBR), Elia Erhart, Thomas Jäger et Jörg Viebahn (tous GER). Mikaël Grenier (CAN) et Johannes Stengel (GER) alterneront au volant de la Mercedes-AMG Team Schnitzelalm.