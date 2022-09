Mercedes: l'appli Eco Coach dépasse les 50000 utilisateurs information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 10:46

L'application Mercedes me Eco Coach a dépassé les 50 000 utilisateurs.



Pour l'occasion, Mercedes-Benz offre des bons de recharge avec une réduction de 50 % dans le cadre d'un système de bonus intégré.



Pour les clients Mercedes-Benz qui optent pour un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable (PHEV), l'application pour smartphone Mercedes me Eco Coach offre le soutien d'un entraîneur personnel pour une conduite respectueuse de l'environnement.



Les bons de recharge à prix réduit sont disponibles dès maintenant et jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, et sont valables deux ans à compter de leur émission.



L'initiative s'adresse aux utilisateurs de l'application en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et au Danemark.



' Avec Eco Coach, les clients de nos véhicules tout électriques et hybrides rechargeables peuvent apprendre à mieux connaître leur voiture, augmenter l'efficacité de leur style de conduite et protéger l'environnement ', déclare Markus Schäfer, directeur de la technologie, responsable du développement et des achats de Mercedes-Benz Group AG.