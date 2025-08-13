Mercedes discute de la vente de sa filiale leasing à BNP-Bloomberg

Mercedes-Benz MBGn.DE est en discussions avancées avec BNP Paribas BNPP.PA pour lui vendre sa filiale de leasing Athlon, rapporte Bloomberg News mercredi.

Il n'est pas encore certain que la transaction entre le constructeur automobile haut de gamme allemand et la banque française aboutisse car plusieurs autres parties sont intéressées, ajoute l'agence de presse américaine, qui cite des sources proches du dossier.

Selon une de ces sources, Athlon est valorisée environ un milliard d'euros.

Alors sous le nom Daimler AG, Mercedes a racheté en 2016 Athlon, l'une des principales sociétés de leasing en Europe présente dans 20 pays, auprès de la banque néerlandaise Rabobank pour 1,1 milliard de dollars.

Un porte-parole de Mercedes a déclaré que le groupe passait continuellement en revue les options stratégiques pour son activité, Athlon comprise.

BNP, numéro deux européen du leasing automobile avec sa filiale Arval, derrière le leader du marché Ayvens (Société générale SOGN.PA ), n'était pas disponible dans l'immédiat pour faire un commentaire.

