Mercedes: décarbonise sa chaîne d'approvisionnement information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 16:08

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz a signé un accord d'approvisionnement avec la start-up suédoise H2 Green Steel (H2GS) portant sur environ 50 000 tonnes d'acier presque exempt de CO₂ par an pour ses ateliers de presse européens et a approfondi son partenariat par le biais d'un protocole d'accord dans le but d'établir une chaîne d'approvisionnement durable en acier en Amérique du Nord.



Après avoir pris une participation dans H2GS en 2021, le nouvel accord d'approvisionnement permet à Mercedes-Benz d'introduire de l'acier presque exempt de CO₂ dans la production en série. Le partenaire prévoit de démarrer sa production au cours de l'année 2025.



Dans le cadre d'un effort plus large visant à décarboniser la chaîne d'approvisionnement, Mercedes-Benz et H2GS ont convenu de viser à établir une chaîne d'approvisionnement en acier vert produit en Amérique du Nord pour les usines de fabrication locales de Mercedes-Benz.



' Nous disposons désormais d'un accord d'approvisionnement pertinent finalisé pour l'Europe et nous envisageons d'établir un approvisionnement durable en acier avec H2 Green Steel en Amérique du Nord ', souligne Gunnar Güthenke, responsable de l'approvisionnement et de la qualité des fournisseurs, Mercedes-Benz Cars.