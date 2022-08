Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes: début de la production du SUV EQS en Alabama information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 12:45









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé le début de la production du nouveau SUV EQS en Alabama. Il s'agit du première Mercedes-EQ entièrement électrique construite aux États-Unis. Il a été lancé avec succès à l'usine de Tuscaloosa et sera produit exclusivement aux États-Unis.



Des systèmes de batterie seront fournis par l'usine de batteries Mercedes-Benz récemment ouverte à Bibb County, en Alabama.



Mercedes-Benz Cars vise à produire cette année huit types de véhicules entièrement électriques sur sept sites répartis sur trois continents.



Jörg Burzer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG, Production et chaîne d'approvisionnement : ' Avec le nouveau SUV EQS qui rejoint notre portefeuille de production de modèles Mercedes-EQ entièrement électriques, nous avons franchi une nouvelle étape importante dans notre stratégie visant à passer au tout électrique d'ici la fin de la décennie - partout où les conditions du marché le permettent '.





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -0.56%