Mercedès : chute de -5% vers 71,1E, support 72,4E enfoncé information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 15:26









(CercleFinance.com) - Mercedès chute de -5% vers 71,1E suite à la publication d'un bénéfice en recul de -22,5%.

Le titre pulvérise le plancher des 72,4E du 7 au 11 mars et se prépare à refermer le 'gap' des 68,66E du 21 février puis à tester un petit palier de soutien vers 66,78E (du 20 février)





Valeurs associées DAIMLERCHRYSLER Euronext Paris 0.00% MERCEDES-BENZGR XETRA -5.15%