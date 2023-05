Mercedes-Benz:vise une forte croissance pour la branche Vans information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 16:08

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Vans a exposé sa stratégie ciblée pour viser une croissance rentable dans les segments des fourgonnettes privées et commerciales.



Les principaux objectifs de cette stratégie sont les suivants : renforcer la position de la marque dans les segments supérieurs du marché, relever les niveaux d'ambition en matière de coûts et de compétitivité industrielle, et être à la pointe de l'industrie en matière de technologie de propulsion électrique et d'expérience numérique.



En 2023, Mercedes-Benz Vans proposera des variantes entièrement électriques dans tous les segments, des petites aux grandes fourgonnettes en passant par les fourgonnettes de taille moyenne.



Avec plus de 40 000 fourgonnettes électriques déjà vendues au total, Mercedes-Benz Vans vise une forte croissance et une part de VE de 20 % d'ici 2026 et de plus de 50 % d'ici 2030.



'Notre plan pour Mercedes-Benz est clair : tirer parti de la technologie et de la puissance de notre marque pour améliorer notre positionnement sur le marché et notre rentabilité. Cela s'applique non seulement à notre activité de voitures de luxe, mais aussi à notre stratégie pour les fourgonnettes', a déclaré Ola Källenius, président du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group AG.