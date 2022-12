Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Mercedes-Benz: vers une usine de Vans électriques en Pologne information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 16:21









(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz annonce que son activité 'Vans' (fourgons) réorganise son réseau de production européen, dans le cadre de sa transformation en fournisseur de mobilité sans émissions locales.



Dans ce cadre, Mercedes-Benz Vans annonce avoir signé un protocole d'accord avec le gouvernement polonais et d'autres partenaires économiques polonais afin d'utiliser le site de Jawor, dans le pays, pour construire une nouvelle usine de production de véhicules uniquement électriques.



'Comme nous fabriquons de manière flexible des fourgons à combustion et à transmission électrique dans toutes nos usines existantes, nous construirons notre première usine purement électrique à Jawor', annonce le constructeur qui ajoute précise également investir dans VAN.EA, une nouvelle architecture de fourgon tout électrique.



À l'avenir, les grands fourgons doivent y être produits sur la base de VAN.EA. En se concentrant systématiquement sur la production de fourgons 100% électriques, Mercedes‑Benz Vans vise à obtenir des gains de productivité et donc à améliorer considérablement sa compétitivité.







