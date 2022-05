Mercedes-Benz: vers une cession de Share Now à Stellantis information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 08:50

(CercleFinance.com) - Mercedes-Benz Mobility et BMW Group font part de leur intention de vendre leur coentreprise d'autopartage Share Now à Stellantis. Les trois sociétés ont ainsi signé un accord à cet effet et l'ont soumis à l'approbation des autorités antitrust compétentes.



Cette cession contribuerait au recentrage des joint-ventures mobilité des deux constructeurs automobiles allemands sur la multimobilité numérique (Free Now) et les services numériques liés à la recharge des véhicules électriques (Charge Now).



Avec l'acquisition de Share Now, la filiale de mobilité de Stellantis, Free2move, aurait pour sa part l'opportunité de développer davantage l'autopartage en Europe et de répondre ainsi aux divers besoins de mobilité de ses clients.